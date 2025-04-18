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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:03
Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde örgüt mensubunun bulunduğu belirlenen bir eve baskın düzenledi.

Operasyon sonucunda, Irak uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Terörle mücadele konusunda kararlılığını sürdüren jandarma ekipleri, şüphelinin örgütle irtibatlı olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiler doğrultusunda, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yozgat'taki bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına...

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına...

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

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