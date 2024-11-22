Yozgat'ta Firari 3 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Yozgat'ta Firar Olayı

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 3 hükümlü, jandarma tarafından Yerköy ilçesinde başarılı bir operasyonla yakalandı.

Kaçış ve Yakalama Süreci

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüpheli davranışlar sergileyen 3 kişiyi fark ederek kimlik sorgulaması yapmak istedi. Ancak, jandarma ekiplerini gören şüpheliler hemen kaçmaya çalıştı.

Kısa sürede yakalanan şahısların kimlik kontrolünde, M.A, M.K. ve O.A'nın Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etmiş oldukları tespit edildi.

İşlemler ve Cezaevine Transfer

Yakalanan hükümlüler, jandarma ekiplerindeki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi. Bu olay, cezaevinden kaçışların önlenmesi adına jandarma tarafından sürdürülen sıkı denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.