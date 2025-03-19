Yozgat'ta Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Yollar Ulaşıma Kapandı

Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sorgun-Kayseri kara yolunun yoğun tipi ve tır kazaları nedeniyle araç trafiğine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Yine, Yozgat-Boğazlıyan yolunun 49. ve 75. kilometreleri arasındaki bölümün tır ve çekici araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Akdağmadeni ilçesinden Sivas istikametine seyir halindeki bir tırın makaslama yapması sonucu bu yolun trafiğe kapatıldığı, ilgili ekiplerin yolun açılması için gerekli müdahaleleri yaptığı ifade edildi.

Bu arada, Sarıkaya ilçesi ile Sorgun'un Doğankent beldesi güzergahında da olumsuz hava şartları ve tipi nedeniyle kamyon ve tır gibi büyük araçların geçici süreyle geçişlerine izin verilmediği kaydedildi.

Paylaşıma eklenen uyarıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için bu önlemlere uymalarının önemine dikkat çekildi ve meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri istendi.