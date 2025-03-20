Yozgat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçede yarın eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde kar yağışının devam edeceği ve don ile buzlanma beklendiği belirtildi.

Hangi İlçelerde Eğitime Ara Verildi?

Açıklamada, eğitime ara verilen ilçeler ise şunlar olarak sıralandı: Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı.

İdari İzin Uygulaması

Valilik ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.