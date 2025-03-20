Yozgat'ta Kara Saplanan Yolcu Otobüsündeki 22 Yolcu Kurtarıldı

Yozgat'ta kara saplanan yolcu otobüsünde mahsur kalan 22 yolcu, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:57
Yozgat'ta Kara Saplanan Yolcu Otobüsündeki 22 Yolcu Kurtarıldı

Yozgat'ta meydana gelen olayda, kara saplanan yolcu otobüsündeki 22 yolcu başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yozgat'tan Çorum yönüne seyahat eden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 S 1238 plakalı otobüs, Deremumlu köyü mevkisinde refüje çıkarak kara saplandı.

Olayın ardından, ihbar üzerine jandarma ve kurtarma ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi. Ekipler, otobüsteki yolcuları güvenli bir şekilde dinlenme tesisine götürürken, otobüsü de bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Ekipler, özellikle sürücüleri, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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