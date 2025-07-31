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Yozgat'ta 'Rotamız Aile' Temalı Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Yozgat'ta düzenlenen 'Rotamız Aile' oryantiring yarışması, uluslararası katılımcıları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 19:08
Yozgat'ta 'Rotamız Aile' Temalı Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Yozgat'ta Uluslararası 'Rotamız Aile' Oryantiring Yarışması

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve Sorgun Gençlik Derneği işbirliğiyle "Rotamız Aile" temalı uluslararası oryantiring yarışması düzenlendi.

Etkinlik, Çamlık Milli Parkı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde Sorgun'da gönüllü olarak çalışan Azerbaycan, İtalya, Avusturya ve Çekya'dan gelen gençlerin yanı sıra 20 çocuk ve aileleri katıldı.

Yarışmacılar, ellerindeki haritalarla belirlenen güzergah üzerindeki noktalara ulaşmaya çalışarak final çizgisine süreden önce ulaşmayı hedefledi. Dereceye giren sporculara madalyalarını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan takdim etti.

Validen Aile Yılı Vurgusu

Vali Özkan tören sırasında, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı. Aile yapısını güçlendirmeye yönelik etkinliklerin önemine değinen Özkan, "Bugün de 'Rotamız Aile' sloganıyla Çamlık Milli Parkı'nda bir aradayız. Amacımız, kaynaşmayı sağlamak ve aile vurgusunu tekrar dile getirmek," ifadesini kullandı.

Özkan ayrıca, parkın korunmasının önemine değinerek yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Çevrenin temiz tutulması ve kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Katılımcılardan Gelen Yorumlar

Avusturyalı katılımcı Lantz Brown, Yozgat Çamlık Milli Parkı'nı beğendiğini ve etkinliğin harika geçtiğini belirtti. Yarışma sayesinde pusula kullanmayı öğrendiğini ifade etti.

İtalya’dan katılan Rebecca Campanella, Sorgun Gençlik Derneği’nde gönüllü olduğunu ve etkinlikten büyük keyif aldığını dile getirerek, çocuklarla birlikte yarışmanın güzel bir deneyim olduğunu aktardı.

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve...

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve Sorgun Gençlik Derneği işbirliğiyle "Rotamız Aile" temalı uluslararası oryantiring yarışması gerçekleştirildi. Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Sorgun'da gönüllülük faaliyetlerinde bulunan Azerbaycan, İtalya, Avusturya ve Çekya'dan gelen gençlerin yanı sıra 20 çocuk ve aileleri katıldı. Yarışmada dereceye girenlere madalyaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından takdim edildi.

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve...

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve Sorgun Gençlik Derneği işbirliğiyle "Rotamız Aile" temalı uluslararası oryantiring yarışması gerçekleştirildi. Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Sorgun'da gönüllülük faaliyetlerinde bulunan Azerbaycan, İtalya, Avusturya ve Çekya'dan gelen gençlerin yanı sıra 20 çocuk ve aileleri katıldı. Yarışmada dereceye girenlere madalyaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından takdim edildi.

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