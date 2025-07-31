Yozgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Acı Trafik Kazası
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü E.C.T (25) olarak kaydedildi.
Kaza Detayları
Sürücü E.C.T'nin 01 AHZ 270 plakalı otomobili, Yozgat-Kırıkkale yolu üzerinde bulunan Derebağ köyü yolu ayrımında refüje çarparak devrildi. Kazanın ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.
Olay Yerindeki İncelemeler
Gelen ekipler tarafından yapılan incelemede sürücü E.C.T'nin maalesef olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.