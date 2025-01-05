Yozgat'ta Trafik Polisi, Yaşlı Çifte Yardım Eli Uzattı

Yozgat'ta Duyarlı Polis Uygulaması

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, trafik polisleri yaşlı bir çifte yardım ederek ihtiyaç anında bir kez daha takdir topladı. Nevzat Şener Bulvarı'nda meydana gelen olayda, polisler, yolun karşısına geçmeyi planlayan yaşlı çiftin bavullarını taşıyarak onlara destek oldular.

Yağışlı Havada Destek

Yağışlı havanın etkili olduğu bir günde, elinde bavullarla yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çifti fark eden polisler, hemen yanlarına giderek yardımcı oldular. Çiftin bavulları ve poşetleri, trafik polisleri tarafından güvenli bir şekilde yolun diğer tarafına taşındı.

Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Bu sıcak anlar, toplumda dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.