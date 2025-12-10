Yozgat’ta yalancı bahar: Aralıkta güller açtı

Şefaatli’de sıra dışı çiçeklenme, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara bağlanıyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak geçen yazın ardından yağışların olmaması, Aralık ayında adeta bir yalancı bahar yaşanmasına yol açtı.

İlçede bazı bahçelerde güllerin yeniden çiçek açtığı görülürken, yerel halk bitkilerin döngüsündeki bu değişimi iklim koşullarına bağlıyor. Sakinler, daha önce Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını belirtti.

Esnaf olan Hacı Kayahan, işletmesinin bahçesindeki durumu şu sözlerle dile getirdi: "Hiç beklemediğimiz bir şekilde, biz budamalarımızı yaptık. Normalde bu mevsimde kar görürken güllerimizin, çiçeklerimizin çiçeklerinin açtığına şahit olduk. Her şey Rabbimin hikmeti. O ne verir, en güzelini verir diyelim."

Yaşanan bu erken çiçeklenme, bölge halkının dikkatini çekerken, mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu duruma ilişkin gözlemler sürüyor.

YOZGAT’IN ŞEFAATLİ İLÇESİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN SICAKLIKLAR VE KURAK GEÇEN YAZ AYLARININ ARDINDAN YAĞIŞLARIN OLMAMASI, ARALIK AYINDA ADETA YALANCI BAHAR YAŞANMASINA NEDEN OLDU.-