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Yozgat'ta Yüzme Keyfi Korkunç Bir Tragediye Dönüştü

Yozgat'ta gölete giren 12 yaşındaki çocuk maalesef boğuldu. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler aktarıldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 20:27
Yozgat'ta Yüzme Keyfi Korkunç Bir Tragediye Dönüştü

Yozgat'ta Üzücü Boğulma Olayı

Yozgat'ta yaşanan üzücü olayda, 12 yaşındaki M.A.G., yüzmek için dayısı A.Ç. ile birlikte Derbent köyündeki Derbent Göleti'ne girdi. Çocuk, bir süre yüzdükten sonra aniden suda gözden kayboldu.

Olay Yerindeki Kurtarma Çalışmaları

Durumu fark eden çevredekiler, derhal yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuk için yoğun bir kurtarma çalışması başlattı.

Acı Son

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda göletten çıkarılan M.A.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası, çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yozgat'ta yüzmek için gölete giren çocuk boğuldu.

Yozgat'ta yüzmek için gölete giren çocuk boğuldu.

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