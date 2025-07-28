DOLAR
40,56 0,04%
EURO
47,04 1,45%
ALTIN
4.320,7 0,74%
BITCOIN
4.767.296,31 1,1%

Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 16:52
Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddialara göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır, Ayanoğlu Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı civarında 4 araca ve 1 traktöre çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında traktör sürücüsü C.E, maalesef olay yerinde yaşamını yitirirken, araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından, kaza mahallinden kaçan tır sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Haşim Kılıç Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü, gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2...

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2...

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı
2
Tekirdağ'da 5. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı
6
Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi
7
Bursa'daki Orman Yangınının Dumanı Kent Semalarını Sardı

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı