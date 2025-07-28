Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddialara göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır, Ayanoğlu Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı civarında 4 araca ve 1 traktöre çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında traktör sürücüsü C.E, maalesef olay yerinde yaşamını yitirirken, araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından, kaza mahallinden kaçan tır sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Haşim Kılıç Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü, gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.