Yozgat Yerköy'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen kazada, İ.A. (29) yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sekili Köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şahin (69)'e çarptı.
Müdahale ve Son Durum
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve emniyet ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.