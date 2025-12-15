DOLAR
Yozgat Yerköy'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Yozgat Yerköy'de otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Ayşe Şahin olay yerinde hayatını kaybetti; sürücü İ.A. (29) ve aracın plakası araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:47
Kaza Detayları

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen kazada, İ.A. (29) yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sekili Köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şahin (69)'e çarptı.

Müdahale ve Son Durum

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve emniyet ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

