Yozgat Yerköy'de Uyuşturucu Kullanan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Olayın Detayları

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, iki kişinin iş yerinde uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yozgat Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, T.S. ve M.S. isimli şahısların iş yerinde uyuşturucu kullandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin iş yeri ve giyinme dolabında yapılan aramada 15 gram esrar maddesi, 10 gram kenevir tohumu, 1 paket sigara sarma kağıdı, şırınga, 3 adet emdirilmiş peçete ve sigara izmariti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

