Yozgatlı Ailenin Sahip Çıktığı Leylek 'Su', Jandarmaya Teslim Edildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tufaner ailesi, yaralı leylek 'Su'yu jandarma ekiplerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:00
Yozgatlı Ailenin Sahip Çıktığı Leylek 'Su', Jandarmaya Teslim Edildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan Tufaner ailesi, 9 yaşındaki kızları Emine Zümra'nın cami avlusunda yaralı halde bulduğu leyleği jandarma ekiplerine teslim etti.

Emine Zümra, yaklaşık 20 gün önce yaralı bir leylek buldu ve ona "Su" adını verdi. Çocuk yaşta sahiplenmesiyle birlikte aile, leyleği tedavi ettirmek için büyük bir çaba sarf etti.

Tufaner ailesi, hayvanseverlik ve doğaya olan katkılarıyla dikkat çekiyor. Leyleğin, jandarma ekipleri aracılığıyla uygun bir rehabilitasyon merkezine gönderileceği belirtildi.

Bu olay, küçük yaşta duyarlılık ve sevginin sembolü olarak gündeme geldi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan Tufaner ailesi, kızlarının cami avlusunda yaralı halde bulup bakımının üstlendiği leyleği jandarma ekiplerine teslim etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan Tufaner ailesi, kızlarının cami avlusunda yaralı halde bulup bakımının üstlendiği leyleği jandarma ekiplerine teslim etti.

