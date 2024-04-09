YSK, 6 il ve 10 ilçede yapılan itiraz başvurularını reddetti

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, partilerin YSK’ya yapmış olduğu itiraz başvuruları ile ilgili Kurul’dan açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu, 6 il ve 10 il için yapılan itiraz başvurularını reddetti.

YSK tarafından reddedilen başvurular ise şu şekilde:

AK Parti’nin Ardahan merkez ilçe ve Kütahya Emet ilçesi için oyların yeniden sayılması talebi

DEM Parti’nin Şırnak ile Bitlis Güroymak’da seçimlerin iptal edilmesi ve Bingöl’de yeniden sayım talebi için yaptığı başvurular;

Vatan Partisi tarafından Van Büyükşehir Belediyesi mazbatasının DEM Parti’ye verilmesi itirazı

Başvurusu;

CHP’nin Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki seçimlerin iptali, Ankara Kızılcahamam’da, Adana Sarıçam’da, Ankara Kızılcahamam’da ve Kırklareli merkezde oyların yeniden sayılması için yaptığı başvurular;

MHP’nin Amasya merkez ilçede yeniden sayım talebi;

YRP’nin Şanlıurfa Siverek için seçim iptali ve Gaziantep Oğuzeli’nde yeniden sayım talebi başvuruları;

BBP’nin Bolu Gerede ve Erzurum İspir’de oyların yeniden sayılması talebi ile Adana Kozan için mazbata iptali talebi başvuruları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.