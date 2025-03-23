YSK'dan CHP Olağanüstü Kurultay İddialarına Yanıt

YSK'dan CHP Olağanüstü Kurultay İddialarına Açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sosyal medyada CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiğine dair yayılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. YSK, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir partinin kongresini iptal kararı yoktur" ifadesini kullandı.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Tepki

Açıklamada, YSK'nın gündeminde bu konuyla ilgili bir başvuru dahi olmadığını vurgulayan Yüksek Seçim Kurulu, resmi internet siteleri dışında hiçbir sosyal medya hesabının bulunmadığını belirtti. Ayrıca, yalan haberlerin neden olduğu bu durumla ilgili yasal süreçlerin başlatılacağı duyuruldu.

YSK, konuya ilişkin yasal işlemler için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı bilgisini paylaştı.