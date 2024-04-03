YSK Van'daki polemiği çözdü! Abdullah Zeydan Van Belediye Başkanı oldu

31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının geri alınarak AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesi büyük tepkilere yol açmıştı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, 4'e karşı 7 üyenin oyuyla mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a mazbatanın teslim edilmesine karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun bu kararını YSK'ye taşımıştı. YSK, yapılan itirazı kabul ederek, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Kararın ardından DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir. Herhangi bir itiraz olanağı yoktur. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabi değildir. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." açıklamasını yaptı.