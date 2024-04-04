YSK'ya itiraz edilmişti: Oylar yeniden sayıldı ve CHP kazandı!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe, AK Parti adayı H. Tahsin Usta'nın 849 oy farkıyla önünde yer alarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Yapılan oyların yeniden sayımı sonucunda Bahçetepe'nin kazandığı belirtildi.





CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayım sonucunda 848 oy farkıyla Bahçetepe'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olduğunu duyurdu. Çelik, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" şeklinde konuştu.