YTB 15. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da kutladı

Program ve katılımcılar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Başkent'te bir otelde düzenlenen programla 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, kurum çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Turus'un mesajı: Yeni vizyon ve öncelikler

Programda konuşan Abdulhadi Turus, YTB'nin 2010'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve iradeleriyle kurulduğunu hatırlatarak, kurumun yurt dışında mukim Türk toplumu, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilere yönelik yeni vizyon ve hedeflerin heyecanını taşıdığını söyledi.

Turus, YTB'nin yurt dışında sayıları 7 milyonu aşan Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentilerini köklü medeniyet anlayışıyla ele aldığını; eğitimde fırsat eşitliğini sağlama, küresel ölçekte markalaştırma ve gönül coğrafyasındaki topluluklarla güçlü ilişkiler kurmayı önceliklendirdiğini vurguladı.

Faaliyetler, projeler ve eğitim destekleri

Geride kalan 15 yılda YTB'nin hukuktan ekonomiye, eğitimden kültüre diasporanın ihtiyaç duyduğu birçok alanda faaliyet yürüttüğünü belirten Turus, 1500 proje ve faaliyet aracılığıyla 20 farklı ülkede mukim Türk toplumuyla buluşulduğunu söyledi.

Turus, eğitim destekleri kapsamında yurt dışından 15 bini genç, 20 bini çocuk olmak üzere toplam 60 bin kişinin faydalandığını; "önce eğitim" anlayışıyla ilerlediklerini aktardı. Ayrıca Yurtdışı Vatandaşlar Bursları kapsamında 18 ülkede burs imkanından yararlanan gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu ifade etti.

Desteklenen 1050 sivil toplum kuruluşu'nun toplumsal altyapının temel unsuru olduğunu, düzenlenen Türkçe çalışmaları ve diğer kültürel faaliyetlerin ortak kültürün canlı bağını oluşturduğunu belirtti.

Burslar, KATİP ve mezun ağları

Turus, KATİP programının 2014'te başlatıldığını ve programa 85 farklı ülkeden kamu görevlisi ile akademisyenlerin katıldığını aktardı. Türkiye Burslarına değinen Turus, bu bursların "dünyanın en kapsamlı burs programı" olarak gösterildiğini belirterek, 2012'de 8 bin olan başvuru sayısının 2025'te 125 bine yükseldiğini; bugüne dek alınan toplamda 1,5 milyonu aşkın başvurunun programa olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Turus, 30 farklı ülkede 34 mezun derneği bulunduğunu ve toplamda 180 ülkeden 150 bin mezun'un hem Türkiye'ye hem kendi ülkelerine sağladıkları katkılarla kurum için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Toplumsal destek, hak mücadelesi ve programın sonu

İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele kapsamında hukuk eğitimlerinden saldırı raporlarına, nefret suçlarına maruz kalanların sesi olabilmek için oluşturulan Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı (NESAM) gibi platformlarla diasporanın yanında olduklarını söyleyen Turus, buna izin veren sistemlerin karşısında olduklarını ifade etti.

Programda ayrıca kurum çalışanlarına yönelik düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı. Etkinlikte Filistin ve gurbet coğrafyasına dair türkülerin seslendirildiği anlar yaşandı ve YTB'yi tanıtan bir video izletildi.