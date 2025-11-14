Yücebelen Köyü Yolunda Tehlike Oluşturan Kayalar Dinamitle Temizlendi

Erzincan Kemah Yücebelen köyü yolundaki tehlikeli kayalar, İl Özel İdaresi ekiplerinin kontrollü dinamit patlatmasıyla temizlendi; yol güvenliği sağlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 06:46
Kontrollü patlatma ve yol düzenlemesi tamamlandı

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyü yolunda ulaşımı tehdit eden tehlikeli kaya kütleleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ortadan kaldırıldı. Bölgedeki kayaların zaman zaman düşme riski oluşturması üzerine müdahale gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, İl Özel İdaresi teknik personeli ve iş makinelerinin gözetiminde kontrollü dinamit patlatma yöntemi uygulandı. Patlatma öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutularak bölge trafikte kapatıldı ve hem ekiplerin hem de vatandaşların güvenliği sağlandı.

Patlatmanın ardından kaya kütleleri temizlenerek yol genişletme ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, bölgede benzer risklerin önüne geçmek için kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Yücebelen köyü yolu daha güvenli hale getirildi.

