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Yüksek Askeri Şura Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 12:31
Yüksek Askeri Şura Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Gerçekleşti

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.10'da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısını başlatarak önemli bir zirveye imza attı.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor ve birçok üst düzey yetkili de bu karar alma mekanizmasına katılıyor. Şura üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yer alıyor.

Ayrıca toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katılıyor.

Böylece, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarının şekillendirileceği bu önemli toplantıda, kararlar alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

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