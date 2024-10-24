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Yüksek Katlarda Cam Temizleyen Kadın: Sibel Baysal'ın Hikayesi

Sibel Baysal, cesaretiyle apartman temizliğini yüksek katlara taşıdı; endüstriyel iple erişim sertifikası aldı ve mesleğini dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:18
Yüksek Katlarda Cam Temizleyen Kadın: Sibel Baysal'ın Hikayesi

Sibel Baysal'ın Cesur Adımı

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Sibel Baysal, apartman temizliği yaparken yüksek katlarda çalışan işçilere hayranlık duyarak kendi kariyerini yeniden şekillendirdi. 2017 yılında bir temizlik firmasında işe başlayan Baysal, yüksek binalarda iple cam silenleri gördükten sonra 2019 yılında bu alanda eğitim aldı ve endüstriyel iple erişim sertifikası aldı.

Yüksek Katlarda Yeni Bir Başlangıç

Artık metrelerce yükseklikteki binalarda çalışmaya başlayan Baysal, cam temizliği, silikonlama ve cephe tamiratı gibi çeşitli işlerde kendini geliştirdi. Uşak'ta 13 katlı binaların bulunduğu bir sitede yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti.

Girişimcilik Hikayesi

Baysal, çocuklarını büyütmesinin ardından evde oturmak istemediğini belirterek, temizlik sektöründe işe girmeye karar verdi. Yüksekten korkmaması ve bu işin kendisine uygun olduğunu düşünmesi, onu kursa yönlendirdi.

Ailevi Zorluklar ve Destek

İple erişim teknisyenleri arasında bir WhatsApp grubu bulunan Baysal, zamanla yurt içindeki birçok ilde çalıştığını ifade etti. Ailesinin, özellikle annesinin yükseklik korkusu nedeniyle bu işe başladığında tepkili olduğunu söyleyen Baysal, zamanla ailesinin de destek olmaya başladığını vurguladı. Baysal, "Yaşım biraz ilerledi. Keşke 20'li yaşlarda bu işle tanışsaydım" diyerek deneyim ve cesaretini paylaştı.

Apartman temizliği yaparken yüksek binalardan iple sarkarak cam silenleri gören Sibel Baysal...

Apartman temizliği yaparken yüksek binalardan iple sarkarak cam silenleri gören Sibel Baysal, eğitim sonrası aldığı sertifikayla mesleğini farklı bir boyuta taşıdı. Metrelerce yükseklikteki binalarda çalışmaya başlayan Baysal, halatla inerek cam temizliği, silikonlama ve cephe tamiratı işlerini yapıyor.

Apartman temizliği yaparken yüksek binalardan iple sarkarak cam silenleri gören Sibel Baysal...

Apartman temizliği yaparken yüksek binalardan iple sarkarak cam silenleri gören Sibel Baysal, eğitim sonrası aldığı sertifikayla mesleğini farklı bir boyuta taşıdı. Metrelerce yükseklikteki binalarda çalışmaya başlayan Baysal, halatla inerek cam temizliği, silikonlama ve cephe tamiratı işlerini yapıyor.

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