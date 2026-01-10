Yüksek Liman Ücretleri Türk Denizcileri Yunanistan’a Yönlendiriyor

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtınada çok sayıda teknenin batması, Türkiye’deki liman ücretleri ve denizcilerin yaşadığı yapısal sorunları yeniden gündeme taşıdı. Anadolu Denizcilik Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Tumay Gören, yaşanan kayıpların temel nedenlerinden birinin yüksek liman ücretleri olduğunu belirterek konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini söyledi.

Gören'in değerlendirmesi

Gören, Türkiye’de liman ücretlerinin son beş yılda euro bazında art arda zamlandığını, bunun Türk denizcilerini ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Limanların aşırı derecede pahalı olması nedeniyle birçok teknenin limanlara giremediğini, buna karşılık Yunanistan’daki liman fiyatlarının Türkiye’nin yaklaşık onda biri seviyesinde olduğunu belirtti.

Gören şöyle konuştu:

"Yunanistan hükümetindeki limanlar Türkiye’nin onda bir fiyatında, birçok teknemiz Yunan limanlarına sığınmak durumunda kalıyor. Bir de amatör denizcilerin üzerinde bir mavi kart baskısı var. Bu baskının da kaldırılması lazım. Hiçbir tekne özgürce Türkiye’de dolaşamıyor. Dolayısıyla Ege Denizi’nde Yunan sularına gitmek zorunda kalıyor. Bu konuyu ivedi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Liman ücretlerindeki fiyat farklarının yer yer iki, üç hatta on kata kadar çıktığını ifade eden Gören, Türk denizcilerinin bu nedenle yabancı ülkelerin limanlarına yöneldiğini söyledi. Yaşanan son fırtınada birçok teknenin batmasının da bu sorunun bir sonucu olduğuna işaret eden Gören,

"Geçen gün oluşan fırtınada birçok tekne biliyorsunuz battı. Türkiye’nin genelinde bu tekneler limanda liman ücretlerinin pahalı oluşu nedeniyle liman dışında konaklamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle milli servetimiz olan Harap oluyor, bertaraf oluyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Tumay Gören, liman sorununa acil çözüm bulunmasının gerekliliğini vurgulayarak, Türk denizcilerinin desteklenmesinin denizcilik sektörü ve ülke ekonomisi için hayati olduğunu belirtti.

