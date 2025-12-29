DOLAR
Yüksekova'da Kar Engeli Aşıldı: 76 Yaşındaki KOAH Hastasına UMKE 2 Saatte Ulaştı

Yüksekova'da yolu kapanan Cumhuriyet Mahallesi'nde mahsur kalan 76 yaşındaki KOAH hastası, UMKE ve 112 ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:58
Yüksekova'da Kar Engeli Aşıldı: 76 Yaşındaki KOAH Hastasına UMKE 2 Saatte Ulaştı

Yüksekova'da kar engelini aşan kurtarma operasyonu

UMKE ve 112 ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Cumhuriyet Mahallesi'nde mahsur kalan 76 yaşındaki KOAH hastası için sağlık ekipleri seferber oldu.

Solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahalle yolunun kapanması ekiplerin çalışmasını güçleştirdi.

Karla kaplı yolları aşarak ilerleyen ekipler, yaklaşık 2 saat süren titiz bir operasyonun ardından hastanın ikametine ulaştı.

UMKE personeli tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta sedye ile alınarak, paletli araçlar ve iş makinelerinin desteğiyle ambulansa taşındı.

Kış şartlarının ağır geçtiği ilçede ileri tetkik ve tedavi için hasta, Yüksekova Devlet Hastanesine nakledilmek üzere 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanın sağlık durumunun halen takip edildiği bildirildi.

