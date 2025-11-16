Yüksekova'da Karla Mücadele: Karayolları 117. Şefliği Teyakkuzda

Karayolları 11. Bölge 117. Yüksekova Şefliği, yoğun kar sonrası Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca yollarında aralıksız karla mücadele yaptı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 117. Yüksekova Şefliği ekipleri, bölgedeki yoğun kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için seferber oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkisini hızla artıran kar yağışı üzerine ekipler, ilçenin hayat damarları olan Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca karayollarında karla mücadele ve yol açma çalışmalarına başladı.

Yüksekova 117. Şube Şefliği’ne bağlı personel, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz mesai yaparak dört ana hattaki çalışmaları aralıksız sürdürdü. Bölgedeki kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi beklenirken, tüm ekiplerin hazır bekletildiği ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

