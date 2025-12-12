Yüksekova'da Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Onur Gecesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit ve gazi yakınları için düzenlenen onur programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen program, şehitlerin aziz hatırasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mevlit ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın programa özel olarak gönderdiği mesaj okundu.

Konuşmalar ve Mesajlar

Hakkari Valisi Ali Çelik programda yaptığı konuşmada: "Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazi yakınlarımız, devletimize emanet edilen en kıymetli değerlerdir. Kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açıktır" dedi. Vali Çelik, Hakkari genelinde yürütülen güvenlik ve sosyal destek çalışmalarının hız kesmeden süreceğini de belirterek, "Bu topraklarda huzuru daim kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise terörsüz Türkiye sürecine değinerek milli birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı: "Bu kutsal topraklarda artık gözyaşının değil, huzurun hakim olması için omuz omuza çalışıyoruz".

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin de şehit aileleri ve gazilerin bu ülkenin en onurlu emanetleri olduğunu vurguladı: "Onların yanında olmaya, devlet ve millet olarak devam edeceğiz".

Katılımcılar

Programa Vali Ali Çelik ve İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan'ın yanısıra Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, siyasi parti temsilcileri ve bölge belediye başkanları ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

