Yunan Foto Muhabirleri Derneği, Gazze'deki Nasser Hastanesi Saldırısını Kınadı

Yunan Foto Muhabirleri Derneği Nasser Hastanesi Saldırısını Kınadı
Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği (EFE) Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, saldırıda aralarında 5 basın mensubunun da bulunduğu 20 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Saldırının ayrıntıları ve ikinci vuruşun etkileri
Derneğin yazılı açıklamasında, ilk bombardımandan sonra olay yerine giden sağlık ekipleri, kurtarma görevlileri ve gazetecilerin ikinci saldırının hedefi olduğu; bunun da basın çalışanlarının sistematik biçimde hedef alındığını tekrar gözler önüne serdiği vurgulandı.
İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasser Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlediği, birinci saldırıdan sonra arama-kurtarma çalışmaları devam ederken canlı yayın kameralarının kayıt tuttuğu sırada ikinci saldırının gerçekleştiği bildirildi.
Kayıplar ve sağlık verileri
Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının "gerçeğin sahada görünmesini engelleme" amacı taşıdığı ifade edilerek, savaşın başından bu yana yaşamını yitiren basın mensubu sayısının 240'ı aştığı belirtildi.
Uluslararası çağrı ve Yunan talepleri
İsrail'in açıklamaları ve sorumluluk iddiası
Hayatını kaybeden gazeteciler
Dernek, uluslararası toplumun basın çalışanlarına hem hukuki hem de fiziki güvence sağlaması gerektiğini belirtti ve Yunanistan'ın 2015'te aldığı Filistin'i tanıma kararının uygulanmasını ile İsrail ile askeri ve ekonomik işbirliğinin askıya alınmasını talep etti.
Açıklamada ayrıca, "Gerçeği kayda alanların ve aktaranların hedef alınması sansürün en çıplak biçimidir. Susmayacağız." ifadelerine yer verildi.
Metinde, Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu tutulan İsrail ordusunun saldırıyı üstlendiği ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" öne sürdüğü aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirmek zorunda kaldı.
Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ile Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.