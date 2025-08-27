DOLAR
Yunan Foto Muhabirleri Derneği, Gazze'deki Nasser Hastanesi Saldırısını Kınadı

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği, Gazze'deki Nasser Hastanesi saldırısında 5 gazetecinin de yaşamını yitirmesini kınadı; uluslararası koruma ve işbirliğinin askıya alınması istendi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:28
Yunan Foto Muhabirleri Derneği, Gazze'deki Nasser Hastanesi Saldırısını Kınadı

Yunan Foto Muhabirleri Derneği Nasser Hastanesi Saldırısını Kınadı

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği (EFE) Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, saldırıda aralarında 5 basın mensubunun da bulunduğu 20 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Saldırının ayrıntıları ve ikinci vuruşun etkileri

Derneğin yazılı açıklamasında, ilk bombardımandan sonra olay yerine giden sağlık ekipleri, kurtarma görevlileri ve gazetecilerin ikinci saldırının hedefi olduğu; bunun da basın çalışanlarının sistematik biçimde hedef alındığını tekrar gözler önüne serdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasser Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlediği, birinci saldırıdan sonra arama-kurtarma çalışmaları devam ederken canlı yayın kameralarının kayıt tuttuğu sırada ikinci saldırının gerçekleştiği bildirildi.

Kayıplar ve sağlık verileri

Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının "gerçeğin sahada görünmesini engelleme" amacı taşıdığı ifade edilerek, savaşın başından bu yana yaşamını yitiren basın mensubu sayısının 240'ı aştığı belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam can kaybının 63.800'e ulaştığı; bu sayının yıl sonuna kadar 90 bini geçmesinin öngörüldüğü ve ölen sivillerin yüzde 31

Uluslararası çağrı ve Yunan talepleri

Dernek, uluslararası toplumun basın çalışanlarına hem hukuki hem de fiziki güvence sağlaması gerektiğini belirtti ve Yunanistan'ın 2015'te aldığı Filistin'i tanıma kararının uygulanmasını ile İsrail ile askeri ve ekonomik işbirliğinin askıya alınmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca, "Gerçeği kayda alanların ve aktaranların hedef alınması sansürün en çıplak biçimidir. Susmayacağız." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in açıklamaları ve sorumluluk iddiası

Metinde, Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu tutulan İsrail ordusunun saldırıyı üstlendiği ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" öne sürdüğü aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirmek zorunda kaldı.

Hayatını kaybeden gazeteciler

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ile Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

