Yunan Foto Muhabirleri Derneği, Gazze'deki Nasser Hastanesi Saldırısını Kınadı

Uluslararası çağrı ve Yunan talepleri

Dernek, uluslararası toplumun basın çalışanlarına hem hukuki hem de fiziki güvence sağlaması gerektiğini belirtti ve Yunanistan'ın 2015'te aldığı Filistin'i tanıma kararının uygulanmasını ile İsrail ile askeri ve ekonomik işbirliğinin askıya alınmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca, "Gerçeği kayda alanların ve aktaranların hedef alınması sansürün en çıplak biçimidir. Susmayacağız." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in açıklamaları ve sorumluluk iddiası

Metinde, Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu tutulan İsrail ordusunun saldırıyı üstlendiği ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" öne sürdüğü aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirmek zorunda kaldı.

Hayatını kaybeden gazeteciler

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ile Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.