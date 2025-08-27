Yunan Gazetecilerden Gazze'deki Basın İçin Güvenlik Çağrısı

ESHEA, uluslararası destek talep ediyor

Atina Günlük Gazetecileri Birliği (ESHEA), Gazze'deki basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması için Yunanistan'ın uluslararası inisiyatifleri desteklemesini istedi.

ESHEA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) verilerine göre Gazze'de öldürülen basın çalışanı sayısının 200'den fazla olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçu cevapsız kalamaz. 25 Ağustos'ta 6 gazetecinin Nasır Hastanesi'nde ve Gazze'deki Han Yunus bölgesinde çifte saldırıda öldürülmesi tarif edilemez bir acı ve öfke yaratmaktadır. Öte yandan, bu durum sivillerin kanının dökülmesinin durdurulması ve meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası inisiyatiflerin benimsenmesini kaçınılmaz kılmaktadır."