Yunan Gazetecilerden Gazze'deki Basın İçin Güvenlik Çağrısı

ESHEA, Yunanistan'dan Gazze'deki basın mensuplarının güvenliğini sağlamak için uluslararası inisiyatifleri ve IFJ sözleşmesini desteklemesini istedi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 01:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 01:06
ESHEA, uluslararası destek talep ediyor

Atina Günlük Gazetecileri Birliği (ESHEA), Gazze'deki basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması için Yunanistan'ın uluslararası inisiyatifleri desteklemesini istedi.

ESHEA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) verilerine göre Gazze'de öldürülen basın çalışanı sayısının 200'den fazla olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçu cevapsız kalamaz. 25 Ağustos'ta 6 gazetecinin Nasır Hastanesi'nde ve Gazze'deki Han Yunus bölgesinde çifte saldırıda öldürülmesi tarif edilemez bir acı ve öfke yaratmaktadır. Öte yandan, bu durum sivillerin kanının dökülmesinin durdurulması ve meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası inisiyatiflerin benimsenmesini kaçınılmaz kılmaktadır."

ESHEA, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Yunan hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi olarak, IFJ'nin Gazeteciler ve Diğer Medya Çalışanlarının Güvenliği ve Bağımsızlığına Dair Uluslararası Sözleşmesi'ni desteklemesini talep etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine 25 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 6'sı gazeteci olmak üzere 59 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu; Gazze ve Han Yunus kentleri ile orta kesimdeki mülteci kampları ve kuzey bölgelerinde sivilleri, gazetecileri, sağlık personelini, evleri ve yardım bekleyenleri hedef almıştı.

