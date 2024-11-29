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Yunan Milletvekili Hitas'tan İskeçe Müftüsü Trampa İçin Soru Önergesi

Yunan milletvekili Hitas, İskeçe Müftüsü Trampa'nın vatandaşlığını ve yasal durumunu sorguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:27
Yunan Milletvekili Hitas'tan İskeçe Müftüsü Trampa İçin Soru Önergesi

Yunan Milletvekilinden Trampa İçin Demokratik Soru Önergesi

Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Konstandinos Hitas, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ile ilgili önemli bir önergeyi meclise sundu. Hitas, önergesinde Trampa'nın Yunan vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağını ve olası sınır dışı edilme durumunu gündeme getirdi.

Yunanistan Aleyhine Propaganda İddiası

Milletvekili Hitas, önergesinde, Trampa'nın Ekim ayında katıldığı Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferansında yaptığı konuşmanın Yunanistan aleyhine propaganda içerdiğini öne sürdü. Bu konuşmada Trampa, "Kültür bir toplumun her şeyidir. Dilimiz bizim kültürümüzü oluşturur. Yunan devletinin verdiği en büyük mücadele bizim dilimizi yok etme noktasındadır" sözlerini kullanmıştı.

Yunan Karşıtı Faaliyet İddiaları

Hitas, Trampa'nın konuşmasının Batı Trakya'da Yunan karşıtı bir süreci başlatmaya yönelik olduğunu iddia ederek, onun öncülüğünde Trakya'da tehlikeli ve Yunan karşıtı bir sürecin geliştiğine dikkat çekti. Önergesinde ayrıca Trampa'nın faaliyetlerinin yasal statüsünün araştırılmasını talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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