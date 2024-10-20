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Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Denize Bıraktı, Türkiye Müdahale Etti

Yunan sahil güvenliği tarafından denize bırakılan düzensiz göçmenler Türkiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:07
Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Denize Bıraktı, Türkiye Müdahale Etti

Yunanistan'ın Göçmen Krizi

Yunanistan sahil güvenliğinin denizde bıraktığı düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir bot, Türkiye tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güneydoğusunda bir botu denize bıraktığına dair görüntülerin elde edildiği belirtildi.

Kurtarma Operasyonu

Açıklamada, kurtarma operasyonunun ardından olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu'nun düzensiz göçmenleri güvenli bir şekilde kurtardığı kaydedildi. Bu durum, bölgedeki mülteci sorununu ve ülkeler arasındaki iş birliği gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

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