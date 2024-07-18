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Yunan Şarkıcı Çeşme'de sahneye çıkmadı: Atatürk posteri ve Türk bayrağının kaldırılmasını istedi!

TEV İzmir Şubesi'nin Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği ve büyük bir ilgi gören konserde Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahneye çıkmadan önce yaptığı taleplerle krize yol açtı. Vandi'nin, Türk bayrağı ve Atatürk posteri nedeniyle sahneye çıkmaması, seyirciler ve yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:35
Yunan Şarkıcı Çeşme'de sahneye çıkmadı: Atatürk posteri ve Türk bayrağının kaldırılmasını istedi!

Konser için toplanan seyirciler, Despina Vandi'nin sahneye çıkmasını beklerken, sahneye çıkmadığı açıklandı. 

Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosu, İzmir Marşı'nı seslendirdi. Seyirciler de coşkulu bir şekilde marşa eşlik etti. Ancak, Vandi'nin sahneye çıkmama kararını Türk bayrağı ve Atatürk posteri taleplerine bağladı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmama nedeninin Türk bayrağı ve Atatürk posteri talepleri olduğunu belirterek, "Bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan insanlarız" dedi.

Başkan Denizli, hiçbir gücün Türk bayrağı ve Atatürk posterini indiremeyeceğini vurgulayarak, "Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun şarkılarıyla devam etti.

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