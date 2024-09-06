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Yunanistan 2024 Yazı Tarihinde En Sıcak Dönemi Yaşadı

Yunanistan, 1960'tan bu yana en yüksek yaz sıcaklıklarını bu yıl kaydetti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:55
Yunanistan 2024 Yazı Tarihinde En Sıcak Dönemi Yaşadı

Yunanistan 2024 Yazında Rekor Sıcaklık

Yunanistan, 1960'tan bu yana gerçekleştirdiği hava sıcaklığı ölçümlerine göre, 2024 yılı yaz mevsimini en sıcak şekilde geçirdi. Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı son raporda, geçmiş verilere göre 2024 yazında ortalama sıcaklığın 26,2 derece olarak kaydedildiği belirtildi.

Geçmiş Verilerle Karşılaştırma

1960 yılından bu yana yapılan analizler, Yunanistan'da yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının 2,3 derece arttığını göstermektedir. Bu büyük artış, bölgedeki iklim değişikliklerinin de bir yansıması kabul edilmektedir.

Özellikle 2024 yazı, önceki sıcaklık rekorunu elinde bulunduran 2012 yazını geride bıraktı. Bu yıl ulaşılan ortalama sıcaklık, 2012'de ölçülen değerlerin 1 derece üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Sonuç olarak, Yunanistan'daki sıcaklık artışı, bölge halkını ve yetkilileri iklim değişikliği konusunda düşünmeye sevk ediyor.

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