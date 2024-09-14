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Yunanistan'a Yasa Dışı Geçişte FETÖ Mensupları Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi, 4'ü FETÖ mensubu, yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:46
Yunanistan'a Yasa Dışı Geçişte FETÖ Mensupları Yakalandı

Edirne'de Yasa Dışı Geçiş Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup insanın yakalandığını duyurdu. 4'ü FETÖ mensubu toplamda 5 kişi, hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi.

Yakalama Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzunköprü Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin 4'ünün, FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi," sözlerine yer verildi.Bu olay, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yasa dışı geçişlerin önlenmesi adına devam eden denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

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