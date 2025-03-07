Yunanistan'da 2 Yıl Önceki Tren Kazası İçin Adalet Arayışı

Yunanistan'da 2 yıl önceki tren kazasının sorumlularına karşı yapılan eylemde adalet talebi yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:50
Yunanistan'da 2 Yıl Önceki Tren Kazası İçin Adalet Arayışı

Yunanistan'daki Tren Kazası Üzerine Protesto

Yunanistan'da, yaklaşık iki yıl önce yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasının sorumlularının belirlenmesi ve cezalandırılması talebiyle başkent Atina'da gösteri düzenlendi.

Göstericiler Parlamento Önünde Bir Araya Geldi

Göstericiler, Atina'daki parlamentonun önünde toplandı ve hükümete karşı tepkilerini dile getirdi. 28 Şubat 2023Larisa kenti yakınlarında meydana gelen bu trajik olayda, sorumluların hala yargı önüne çıkarılmaması eylemciler tarafından protesto edildi.

Eylemde, dikkat çekici bir şekilde ihmallerin göz ardı edilmemesi gerektiği ve adaletin bir an evvel sağlanması gerektiği vurgulandı. Eylemciler, akşam saatlerinde çeşitli parti ve sendikaların çağrısıyla bir araya gelerek taleplerini yinelediler.

Muhalefet Partilerinin Gensoru Talebi

Parlamentoda temsil edilen dört muhalefet partisi, 5 Mart'ta hükümete karşı bir gensoru önergesi sunmuştu. Bu gelişme, toplumda adalet arayışının daha da büyümesine neden oldu.

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