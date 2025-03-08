Yunanistan'da 57 Kişinin Ölümüne Neden Olan Tren Kazası İçin Eylem Düzenlendi

Atina'da, 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının sorumlularının bulunması için gösteri yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 02:39
Yunanistan'da 57 Kişinin Ölümüne Neden Olan Tren Kazası İçin Eylem Düzenlendi

Yunanistan'da Tren Kazasının Sorumluları İçin Protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasının sorumlularının cezalandırılması amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirildi.

Göstericiler, Atina'daki parlamento binası önünde bir araya gelerek, 28 Şubat 2023 tarihinde Larisa kenti yakınlarında yaşanan kazayla ilgili taleplerini dile getirdi. Eylemciler, sorumluların tespit edilmesini ve ihmallerin göz ardı edilmemesini talep etti.

Öğleden sonra başlayan eylem, akşam saatlerinde çeşitli parti ve sendikaların çağrısıyla genişledi. Ancak yerel saatle 22.00 sularında, polisin eylemcilere müdahale etmesi sonrası olaylar kontrolden çıktı.

Eylemcilerin parlamento önünde molotofkokteyli atmalarının ardından, polis biber gazıyla karşılık verdi. Bu durum, protestolar sırasında gerginliğin arttığını gösterdi.

Hatırlanacağı üzere, parlamentodaki dört muhalefet partisi, 5 Mart tarihinde hükümete karşı gensoru önergesi sunmuştu, bu durum da eylemin zeminini hazırlayan bir etken oldu.

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin 57 kişinin ölümüne yol...

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazasıyla ilgili sunduğu güvensizlik önergesinin parlamentoda reddedilmesinin ardından güvenoyu alarak başkent Atina'da protesto düzenlendi.

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin 57 kişinin ölümüne yol...

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazasıyla ilgili sunduğu güvensizlik önergesinin parlamentoda reddedilmesinin ardından güvenoyu alarak başkent Atina'da protesto düzenlendi.

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