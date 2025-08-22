Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın

SYRIZA'dan tepki

Parlamentodaki Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA), Volos kentinde 36 yaşında bir kadının kızının gözleri önünde eşi tarafından katledilmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üzgün olmamız, destek mesajları vermemiz yeterli değil, kadına şiddete karşı hassasiyet kazandırmayı amaçlayan kampanyalar yeterli değil, panik butonu uygulaması yeterli değil. Asıl gereken kadınların gerçekten korunması, aile içi şiddete karşı polis birimlerinin yeterli personele ulaştırılması, şiddete uğrayan kadınları misafir eden kurum bütçe ve personelinin artırılmasıdır."

Açıklamada ayrıca "kadın cinayeti" kavramının hukuki olarak tanınması gerektiği vurgulandı.

Yeni Sol'un çağrısı

Parlamentodaki Yeni Sol Partisinden yapılan yazılı açıklamada da "Kadın cinayeti kavramı hiçbir gecikme olmadan hukuki olarak tanınmalıdır." ifadesi yer aldı.

Yeni Sol açıklamasında, sadece söz söylemenin yeterli olmayacağı, siyasi irade ve kurumsal eylem gerektiği, taleplerin acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Her iki muhalefet partisi de ülke genelinde artan kadın cinayetleri karşısında somut önlemler, personel ve bütçe artırımı ile etkin koruma mekanizmalarının oluşturulmasını talep ediyor.