DOLAR
41 -0,14%
EURO
48,16 -1,01%
ALTIN
4.446,57 -1,21%
BITCOIN
4.788.471,4 -3,57%

Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın

Muhalefet, Volos'taki cinayet sonrası 'kadın cinayeti' kavramının hukuki tanınması ve koruyucu önlemlerin güçlendirilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:04
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın

Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın

SYRIZA'dan tepki

Parlamentodaki Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA), Volos kentinde 36 yaşında bir kadının kızının gözleri önünde eşi tarafından katledilmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üzgün olmamız, destek mesajları vermemiz yeterli değil, kadına şiddete karşı hassasiyet kazandırmayı amaçlayan kampanyalar yeterli değil, panik butonu uygulaması yeterli değil. Asıl gereken kadınların gerçekten korunması, aile içi şiddete karşı polis birimlerinin yeterli personele ulaştırılması, şiddete uğrayan kadınları misafir eden kurum bütçe ve personelinin artırılmasıdır."

Açıklamada ayrıca "kadın cinayeti" kavramının hukuki olarak tanınması gerektiği vurgulandı.

Yeni Sol'un çağrısı

Parlamentodaki Yeni Sol Partisinden yapılan yazılı açıklamada da "Kadın cinayeti kavramı hiçbir gecikme olmadan hukuki olarak tanınmalıdır." ifadesi yer aldı.

Yeni Sol açıklamasında, sadece söz söylemenin yeterli olmayacağı, siyasi irade ve kurumsal eylem gerektiği, taleplerin acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Her iki muhalefet partisi de ülke genelinde artan kadın cinayetleri karşısında somut önlemler, personel ve bütçe artırımı ile etkin koruma mekanizmalarının oluşturulmasını talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
2026 Dünya Kupası Kura Töreni Washington'da — 5 Aralık

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası