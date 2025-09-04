Yunanistan'da Orman Yangınları: 470 Bin Dönüm Yandı

Yunanistan'da 2025'te Orman Yangınları 470 Bin Dönümün Üzerinde Alanı Tahrip Etti

Atina Ulusal Gözlemevi'nin derlediği verilere göre, 2025 yılı içinde Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında 470 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi.

Son 20 Yılda 5'inci Sırada

Veriler, 2025 yılının son 20 yılda en çok alanın yandığı 5'inci yıl olduğunu ortaya koydu. Ülke genelindeki büyük yangınlar, birçok bölgeyi etkiledi ve geniş çaplı tahribata neden oldu.

Bölgeler ve Etkiler

Yangınlarda özellikle Korinthos, Keratea bölgeleri ile Mora Yarımadası, Sakız, Zakilda ve Çuha adalarında büyük zarar yaşandı. Bu yerlerde çıkan yangınlarda toplamda yaklaşık 260 bin dönüm alan kül oldu.

Sakız Adası'ndaki Durum

Sakız Adası'nda bu yaz çıkan ilk büyük yangında 47 bin dönüm, ikinci yangında ise 66 bin dönümden fazla alan yandı. Sakız Adası'nda toplamda adanın yüz ölçümünün yaklaşık %15'i yangınlardan etkilendi.

Atina Ulusal Gözlemevi verileri, yangınların coğrafi dağılımı ve yanan alan büyüklüğüne dair ülke çapında kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Yetkililer ve yerel halk, hasarın tespiti ve yeniden ağaçlandırma planları için çalışmalarını sürdürüyor.