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Yunanistan'da Sosyal Medya Meydan Okuması Sonucu Bir Çocuk Bayıldı

Yunanistan'da 14 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyadaki nefes tutma meydan okuması sırasında bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:38
Yunanistan'da Sosyal Medya Meydan Okuması Sonucu Bir Çocuk Bayıldı

Yunanistan'da sosyal medyadaki bir meydan okuma nedeniyle 14 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Selanik'te gerçekleşen olayda, genç, sosyal medya üzerinden yayılan en uzun süre nefes tutma yarışına katıldı ve bu esnada bayıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bayılan genç acilen hastaneye götürüldü. Son dönemde gençlerin sosyal medya kullanımı üzerine tartışmaların arttığı Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis, 30 Aralık 2024'te düzenlenecek olan hükümet programında, gençlerin bu platformları nasıl kullanması gerektiğine dair yeni düzenlemeler açıklamıştı.

Miçotakis, hükümetin üzerinde çalıştığı programın üç temel eksenden oluştuğunu, bunların ebeveyn kontrolünün artırılması, çocukların internet kullanımında yaşlarının belirlenmesi ve dijital platformlarla işbirliği olarak sıraladı. Bu bağlamda Yunanistan'da hayata geçirilen "parco.gov.gr" platformu, ebeveynler için çeşitli denetim imkanları sunuyor.

Yeni platform doğrultusunda ebeveynler, çocuklarının internet ve sosyal medya kullanım sürelerini denetleyebilmekte, girilen uygulamaları kontrol edebilmekte, uygunsuz içerikleri engelleyebilmekte ve internet erişim saatlerini belirleyebilmektedirler.

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