Yunanistan'da Tempi Tren Kazası Üzerine Hükümete Tepkiler Süreklici

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasının yıldönümünde halkın hükümete tepkisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:36
Yunanistan'da Tempi Tren Kazası Üzerine Hükümete Tepkiler Süreklici

Halkın Tepkisi Sürüyor

Yunanistan’da 2023 yılında gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, halkın hükümete yönelik tepkisi devam ediyor. Kazanın ardından meydana gelen olayların arka planda kaldığı iddiaları, kamuoyunda büyük bir hoşnutsuzluk yarattı.

Anket Sonuçları Ortaya Koydu

ALCO tarafından Alpha televizyonu için gerçekleştirilen yeni bir ankette, katılımcıların %72'si kazayla ilgili bir "örtbas" çabası olduğuna inanırken, yalnızca %17'lik bir kesim hükümetin olayı araştırma çabalarını engellemediğini düşünüyor.

Demir Yolu Güvenliği ve Adalet Güveni

Ankete katılanların %81'i hükümetin kazanın ardından demir yolu güvenliğini sağlamak için yeterli adımlar atmadığını, %7'si ise gerekli önlemlerin alındığı görüşünü savundu. Ayrıca, halkın adalet sistemine duyduğu güven de oldukça düşük seviyelerde seyrediyor.

Katılımcıların %42'si kazayla ilgili yürütülen soruşturmaya "hiç" güvenmediğini belirlti, %23'ü ise "az" güven duyduğunu ifade etti. Soruşturmaya güven duyanların oranı ise yalnızca %29'da kaldı.

Protestolar Bekleniyor

Tempi tren kazasının yıldönümünde, 28 Şubat’ta ülke genelinde geniş çaplı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. Gösterilere sendikalar ve öğrenci gruplarının da destek vermesi öngörülüyor.

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