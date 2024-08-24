Yunanistan'da Wagner Grubuna Ait Kimlik Bulundu

Yunanistan'da İlginç Bir Olay

Yunanistan'da yaşayan bir Rus vatandaşının üzerinden Wagner grubuna ait bir kimlik belgesinin çıkması dikkat çekti. Atina'da 21 Ağustos'ta bir motosiklet kazasında yaralanan iki Rus vatandaşı hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Hastaneye yatırılan ve ülkede uzun yıllar yaşayan bu Ruslardan birinin üzerinde, Rusya merkezli paramiliter grup olan Wagner'e ait bir kimlik belgesi bulundu. Diğer yaralı Rus'un yanında ise Walther P-22 model bir silah tespit edildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, her iki Rus vatandaşı da Wagner kartını arkadaşlarından aldıklarını ifade etti. Ancak güvenlik güçleri, bu kişilerin Wagner grubu ile ne ölçüde ilişkilendirilmiş olduklarını henüz doğrulayamadığını bildirdi.