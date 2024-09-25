Yunanistan'da Yeni Sol Partisi'nden Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi

Yunanistan'da Yeni Sol Partisi'nden Destek Panosu

Yunanistan'da, Yeni Sol Partisi milletvekilleri, parlamento binasında Filistin ve Lübnan'a destek amacıyla bir pano açtı. Bu etkinlik, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) ayrılan üyeler tarafından gerçekleştirildi.

Milletvekillerinin Bir Araya Gelmesi

Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen milletvekilleri, Efi Ahçoğlu, Nasos İlyopulos, Peti Perkan, Theano Fotiu ve İskeçeli Türk milletvekili Hüseyin Zeybek, "Hemen barış, Lübnan'a destek, Filistin'e özgürlük" yazılı bir pano açarak, bölgedeki savaş ve insani duruma dikkat çektiler.

Sosyal Medya Açıklamaları

Yeni Sol Partisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, Gazze'deki soykırımın ardından, Lübnan'da çok sayıda ölüme yol açan terör saldırılarıyla savaşın bölgeye yayılmasına zemin hazırlıyor," ifadelerini kullandı.

Hükümete Yöneltilen Eleştiriler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in hükümeti ise, İsrail'in bölgedeki güvenilir müttefiki olmakla suçlanıyor. Açıklamada, "Bölgemiz savaş riski altındayken, Miçotakis, Netanyahu rejimini kınayacak bir kelime dahi bulamadı," şeklinde eleştiriler yer aldı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 577 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bine yakın kişinin yerinden olduğunu bildirdi. Ülke içinde göç dalgası başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine devam ediyor.