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Yunanistan'da Yüksek Sıcaklıklar Yangınlara Yol Açtı

Yunanistan'daki çöl sıcakları, birçok bölgede yangınlara neden oldu, köyler tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 20:42
Yunanistan'da Yüksek Sıcaklıklar Yangınlara Yol Açtı

Yunanistan son günlerde etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle felakete sürüklendi. Ülkenin farklı noktalarında yangınlar meydana geldi. Hafta başından bu yana etkisini sürdüren çöl sıcakları, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar ulaşmasına neden oldu.

Yangınlar, başkent Atina dahil olmak üzere, özellikle Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'ndaki Messinia ilinde ortaya çıktı. Bu yangınlar nedeniyle bir çok köy tahliye edildi.

Yetkililer, yangınları kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalede bulunuyor.

Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden...

Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden oldu. Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'nın Messinia ilinde yangın çıktı.Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden...

Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden oldu. Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'nın Messinia ilinde yangın çıktı.Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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