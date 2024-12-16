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Yunanistan'daki Göçmen Çocukların Kamplarında Endişe Verici Koşullar

Save The Children, Yunanistan'daki göçmen çocukların kaldığı kamplardaki koşulları eleştirerek acil eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:01
Yunanistan'daki Göçmen Çocukların Kamplarında Endişe Verici Koşullar

Özellikle Çocuklar Üzerinde Ciddi Etkiler

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children, Yunanistan'da çocuk göçmenlerin kaldığı kamplardaki koşulların endişe verici olduğunu belirtti. Kuruluş, Nisan-Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmalar sonucunda hazırladığı raporda, bu çocukların temel koruma hizmetlerinden yoksun kaldığını vurguladı.

Yetersiz Hijyen ve İzole Yaşam

Raporda, göçmen çocukların yaşadığı kamplarda hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve izole bir yaşam sürdükleri ifade ediliyor. Çocukların, son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla beslendiği ve barınma alanlarının Avrupa standartlarının çok altında olduğu da belirtiliyor.

Acil Eylem Çağrısı

Save The Children, Avrupa Birliği ve Yunanistan hükümetine acil eylem çağrısında bulunarak, bu durumu düzeltmeleri gerektiğini vurguladı. Yunanistan'da bulunan yaklaşık 58 bin göçmen ve mülteci arasında, 13 bini çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların yaşam standartlarının iyileştirilmesi kritik bir öneme sahip.

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