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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Lübnan'daki Kriz Derinleşiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki insani krizin göçle derinleşebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:09
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Lübnan'daki Kriz Derinleşiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'ten Önemli Açıklamalar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Lübnan'da yaşanan insani krize dair önemli uyarılarda bulundu. Bakan Yerapetritis, bu durumun göç sorununu daha da derinleştirebileceğini ifade etti.

Paris Konferansı ve Göçmen Krizi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansı sırasında gazetecilere konuşan Yerapetritis, Lübnan'daki krizin geniş boyutlar aldığını dile getirdi.

Lübnan'daki Durumun Ciddiyeti

Bakan, "Lübnan'da şu anda durumu belirsiz on binlerce göçmen bulunduğunu göz önünde bulundurursak Lübnan'daki krizin sonuçları daha da kötüye gidebilir," diyerek durumu cihetini vurguladı.

İnsani Kriz ve Uluslararası Yardım Çağrısı

Yerapetritis, şu an itibarıyla evlerinden olan 1 milyonun üzerinde insanın bulunduğuna dikkat çekerek, "Mücadele etmemiz gereken büyük bir insani kriz mevcut," şeklinde konuştu. Ayrıca, uluslararası toplumun bölgede insani yardımları artırması gerektiğini belirtti.

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