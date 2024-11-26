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Yunanistan S-300 Hava Savunma Sistemini Ermenistan'a Deviriyor mu?

Yunanistan, elindeki S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeyi değerlendiriyor. Bu, Batı teknolojisine geçişin bir parçası olarak görülüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:26
Yunanistan S-300 Hava Savunma Sistemini Ermenistan'a Deviriyor mu?

Yunanistan'ın, elinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeye hazırlandığı iddia edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, eski savunma sistemlerini, Batı teknolojisine sahip yeni sistemlerle değiştirmeyi planlıyor.

Bu kararın alınmasında, özellikle Ukrayna'daki savaş sonrası ortaya çıkan ambargolar etkili oldu. Yunanistan, Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle, Rus yapımı silah sistemlerinin bakımında ve yedek parça temininde zorluklar yaşıyor.

Bunun sonucunda, Yunanistan, sahip olduğu S-300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeyi değerlendiriyor. Söz konusu hava savunma sisteminin devrinin, Fransa ile kurulan işbirliği doğrultusunda bir inisiyatif olarak geliştirildiği öne sürülüyor. Ermenistan ile olan tarihi ve dini bağların da bu kararın arkasındaki faktörlerden biri olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yunanistan'ın, Ermenistan'a vereceği hava savunma sisteminin yerine İsrail'den yeni sistemler temin edebileceği de ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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