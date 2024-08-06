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Yunanistan ve GKRY, İsrail Ulaştırma Bakanı Regev'in Açıklamalarına Yanıt Verdi

Yunanistan ve GKRY, İsrail Ulaştırma Bakanı Regev'in açıklamalarına müdahale sınırları ile cevap verdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 19:52
Yunanistan ve GKRY, İsrail Ulaştırma Bakanı Regev'in Açıklamalarına Yanıt Verdi

İsrail Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'in, "saldırıya uğramaları halinde Yunanistan'dan yardım talep edecekleri, Güney Kıbrıs'ın da bu denklem içinde olduğu" şeklindeki ifadeleri, Yunan ve Rum yetkilileri tarafından yanıtlandı.

Yunanistan'dan Gelen Resmi Yanıt

Yunan yetkililer, bu talebe "müdahalemiz vatandaş tahliyesiyle sınırlı olacak" şeklinde cevap verirken, şu ana dek herhangi bir tahliye talebinin olmadığını da vurguladılar. Ayrıca, 4 Ağustos'ta Lübnan'daki Yunan vatandaşları için acil telefon hattının aktif hale getirildiği hatırlatıldı.

GKRY Hükümet Sözcüsünün Açıklamaları

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Regev'in, "Orta Doğu'dan sivillerin Kıbrıs'a tahliyesini içeren Estia Planı ile ilişkilendirilemeyeceğini" belirtti. Letimbiotis, bu durumu açıklarken, İsrail'in kendi vatandaşlarını tahliye etmek için GKRY ile herhangi bir istişarede bulunmadığını ifade etti.

Estia Planı'na Odaklanma

Letimbiotis, "Biz şu anda Estia Planı'nın olası aktifleştirilmesine yönelik hazırlıklara odaklanmaya devam ediyoruz" dedi ve güvenlik koşullarının uygun olması halinde Gazze'ye insani yardım göndermeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi. Özetle, Yunanistan ve GKRY, İsrail'in olası yardım talebine karşı net sınırlar koyarak, insani yardım ve vatandaş tahliyesine dair planlarını vurguladılar.

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