Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı Düzenlendi

İstanbul'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programının kapanış etkinliği, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ve birçok uluslararası öğrenci katıldı.

Türkçenin Önemi ve Kültürel Paylaşım

Etkinlikte konuşan YEE Başkanı Aliy, Türkiye’nin kültürel zenginliğini paylaşmayı ve karşılıklı anlayışı derinleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Aliy, “Bu yolda en güçlü aracımız, gönülden dile taşan Türkçemizdir,” diyerek Türkçe’nin yalnızca bir dil değil, aynı zamanda kültürel hafızanın taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

69 ülkeden 800 öğrenciyle Türkiye'de buluştuğunu belirten Aliy, yurt dışındaki Türkçe öğrenen ve Türkoloji programında eğitim gören öğrencileri ağırladıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam 80 öğrencinin arkeoloji, Türk mutfağı ve sanat gibi temalar etrafında eğitim aldığını da sözlerine ekledi.

Dostluklar ve Yeni Anlamlar İnşa Edildi

Yaz Okulları sayesinde sadece dil öğretmenin ötesinde, dostlukların kurulduğunu ve yeni anlamların inşa edildiğini belirten Aliy, “Her öğrendiğiniz kelime, bir hafıza, bir bağ, bir dostluk taşıdı,” dedi. Öğrencilerin Türkiye’yi tanımanın yanı sıra, birbirlerini de tanıma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Ödüller ve Gösterim

Konuşmaların ardından kısa film gösterimi ve geleneksel koreografi dans gösterisi yapıldı. Ayrıca, Yaz Okulları Fotoğraf ve Video Yarışması’nın kazananlarına ödülleri Bakan Ersoy tarafından takdim edildi.

Uluslararası Katılım ve Eğitim Programı

Yaz Okulu 2025 programı kapsamında, 69 ülkeden toplam 735 öğrenci, 7-30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de bir araya geldi. Türkçe Yaz Okulu kapsamında 463 öğrenci, 29 üniversite ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde Türkçe eğitimi aldı.

Türkoloji Yaz Okulu ise 192 öğrenciyi Ankara'da ağırladı. Bu öğrenciler, Türkçe’nin temelleri ile birlikte kültürel mirasını da öğrendi. Tematik Yaz Okulları, toplam 80 öğrenciyi edebiyat, mutfak ve sanat alanlarında eğitim almak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde misafir etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Yaz Okulları 2025 Kapanış Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Yaz Okulları 2025 Kapanış Programı"na katılarak konuşma yaptı.