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Yunus Emre Vakfı'nda Sahte Fatura Operasyonu: 11 Gözaltı

Yunus Emre Vakfı'ndaki sahte fatura işlemleriyle ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:26
Yunus Emre Vakfı'nda Sahte Fatura Operasyonu: 11 Gözaltı

Yunus Emre Vakfı'nda Sahte Fatura Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler aracılığıyla naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Söz konusu operasyon kapsamında, gözaltına alınması gereken 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

Soruşturmanın Detayları

Alınan bilgilere göre, Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla uğranan zarara dair Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ''zimmet'', ''hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma'', ''edimin ifasına fesat karıştırma'', ''sahtecilik'', ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' gibi suçlamalarla ilgili incelemeler yapıldı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Savcılığın gözaltı kararı çıkardığı eski kurum çalışanları Ş.A, M.D, M.Ç, S.Y, İ.K, F.G.E, S.İ ve F.Y ile suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şirket yetkilileri A.F, E.E, E.T.E, F.K, H.K, M.K ve Y.E hakkında işlemler devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin ifadeleri alınırken, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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