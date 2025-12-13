DOLAR
Yunusemre Başkanı Semih Balaban Yuntdağı'nda: 'Mahalleleri Yerinde Dinliyoruz'

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı'ndaki Bağyolu Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:14
Yunusemre Başkanı Semih Balaban Yuntdağı'nda: 'Mahalleleri Yerinde Dinliyoruz'

Yunusemre Başkanı Semih Balaban Yuntdağı'nda

Bağyolu Mahallesi ziyaretinde vatandaşlarla buluştu

İlçenin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde yer alan Bağyolu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sargın da Başkan Balaban’a eşlik etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Balaban, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mahallelerimizi masa başında değil, yerinde dinliyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden alıyor, imkanlarımız ve planlamalarımız doğrultusunda kalıcı çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Yuntdağı bölgemiz bizim için son derece önemli. Vatandaşlarımızla kurduğumuz bu doğrudan iletişim, hizmet yol haritamızın en önemli parçasıdır. Bu anlayışla mahalle ziyaretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaret, Başkan Balaban'ın vatandaşla doğrudan iletişim kurma ve yerinde çözüm üretme yaklaşımını vurgulayan adımlarından biri olarak kayda geçti.

