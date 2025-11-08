Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Laleli Pazarında Esnaflarla Buluştu

Yunusemre’yi Hep Birlikte Yöneteceğiz sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerinin yanı sıra esnaf buluşmalarını sürdüren Başkan Balaban’a ziyarette eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve 75. Yıl Mahalle Muhtarı Erhan Çavdarlı eşlik etti.

Kahvaltının ardından pazar tezgâhlarını gezen Başkan Balaban ve eşi Serap Balaban, alışveriş yaparak esnafa destek oldu. Başkan Balaban, hem esnafın hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Ziyaret sırasında renkli bir an da yaşandı. Başkan Semih Balaban, pazarda alışveriş yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel ile karşılaştı. Ayaküstü gerçekleşen sıcak sohbette Didem Özel ve Başkan Balaban, esnafa hayırlı işler dileyerek alışverişlerine devam etti.

Başkan Balaban’a esnaf ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu; ziyaret, hem taleplerin doğrudan iletildiği hem de dayanışmanın vurgulandığı bir buluşma olarak kayda geçti.

