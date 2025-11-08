Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Laleli Pazarında Esnaflarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu; talepleri dinledi, eşi ve yöneticilerle pazar turu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:08
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Laleli Pazarında Esnaflarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Laleli Pazarında Esnaflarla Buluştu

"Yunusemre’yi Hep Birlikte Yöneteceğiz" sloganıyla saha çalışmaları sürüyor

Yunusemre’yi Hep Birlikte Yöneteceğiz sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerinin yanı sıra esnaf buluşmalarını sürdüren Başkan Balaban’a ziyarette eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve 75. Yıl Mahalle Muhtarı Erhan Çavdarlı eşlik etti.

Kahvaltının ardından pazar tezgâhlarını gezen Başkan Balaban ve eşi Serap Balaban, alışveriş yaparak esnafa destek oldu. Başkan Balaban, hem esnafın hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Ziyaret sırasında renkli bir an da yaşandı. Başkan Semih Balaban, pazarda alışveriş yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel ile karşılaştı. Ayaküstü gerçekleşen sıcak sohbette Didem Özel ve Başkan Balaban, esnafa hayırlı işler dileyerek alışverişlerine devam etti.

Başkan Balaban’a esnaf ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu; ziyaret, hem taleplerin doğrudan iletildiği hem de dayanışmanın vurgulandığı bir buluşma olarak kayda geçti.

"YUNUSEMRE’Yİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ" SLOGANI İLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN YUNUSEMRE BELEDİYE...

"YUNUSEMRE’Yİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ" SLOGANI İLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, LALELİ PAZAR YERİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

"YUNUSEMRE’Yİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ" SLOGANI İLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN YUNUSEMRE BELEDİYE...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Ünye'de Seyir Halindeki Otomobil Motoru Alev Aldı
4
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
5
Ankara Keçiören'de Açılışa Özel: Ekmek Arası Tavuk Döner ve Ayran 1 TL
6
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
7
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00